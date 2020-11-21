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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu

"Kasım ayı içerisinde TOKİ, inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak ve 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz"- "1000 konteyner kent kurulumu için çalışmalarımızı başlattık. Konteynerlerimizi cuma günü itibariyle koymaya başladık. İnşallah bu hafta pazartesi günü konteyner kentimiz hazır"
 21 Kasım 2020 14:53
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda yaşayan mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Bakan Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, depremzedelere, bölgedeki konut projelerine ilişkin bilgi verdi.

Depremde tüm Türkiye'nin, zor günlerde nasıl bir ve beraber olunacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Kurum, çok kısa bir sürede depremzedelere yardımların ulaştırıldığını vurguladı.

Kurum, depremde hayatını kaybeden 116 kişi için başsağlığı, yaralılara da şifa diledi. Bakan Kurum, arama kurtarma ekiplerine de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Sosyal donatılarıyla bir yıl içinde yöresel mimariye uygun biçimde yapılacak konutları istişare etmek üzere depremzedelerle bir araya geldiklerini aktaran Kurum, depremzedelere seslenerek, şunları kaydetti:

"Burada sizlerin sıcaklığını, dostluğunu her zaman yanımızda gördük. Evet biz görevimizi yaptık. Devlet olarak yapılması gereken vazifeyi yerine getirdik. Sizlerle birlikte, acılarınıza ortak olmak suretiyle yaralarımızı sarmak için de hep birlikte hareket ettik. İnşallah biz daha önce yaşamış olduğumuz Elazığ, Malatya, Bingöl ve Van depremlerinde olduğu gibi İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmak için hep birlikte hareket edeceğiz. Size söz verdiğimiz gibi inşallah kasım ayı içerisinde TOKİ, inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak ve 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz."

- "Konteyner kent hazır"

Depremzedelere taşınma ve kira yardım süreçlerini hızlı bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını da anlatan Kurum şöyle konuştu:

"İkinci günden itibaren bu ödemeleri yapmaya başladık. Hem Valiliğimiz ve AFAD ödemeleri takip ediyorlar. Koordinasyon merkezlerinde sizlerden gelen başvurular çerçevesinde yapılacak tüm yardımları yürütmeye gayret gösteriyoruz. 1000 konteyner kent kurulumu için çalışmalarımızı başlattık. Konteynerlerimizi cuma günü itibariyle koymaya başladık. İnşallah bu hafta pazartesi günü konteyner kentimiz hazır. Söz verdiğimiz gibi 20 gün içerisinde tamamlayıp teslim edeceğimizi söylemiştik. Yurtlarımız ve misafirhanelerimiz müsait. Hiçbir vatandaşımızın zorluk çekmekten biz misafirhane ve yurtlarımızda onları misafir edebiliriz."

Süreç içinde çadır kentlerin kurulduğunu hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Onlarda konteyner kent kurulmuş olduğunda çadır kentlerimizin de tamamını bölgeden kaldırma çalışmaları yürütülecek. Ağır hasarlı binalar için yerinde 7 proje bölgesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda rezerv bölgede İzmir Şehir Hastanesi'nin hemen yanındaki alan yaklaşık 1 milyon 380 bin metrekarelik ilk etapta projeleri geliştireceğiz. Hem rezerv alandaki projelerle ilgili hem de yerindeki projelerle ilgili sizlere bilgi vereceğim."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışmaları sürekli takip ettiğini ve talimatları verdiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, konuşmasının ikinci bölümünde, konut projeleri hakkında depremzedelere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı
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