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Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı.
 21 Kasım 2020 15:09
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Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte gece etkili olan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Nemrut Dağı, yüksek kesimler ile Rahva bölgesi beyaza büründü, araçların üzeri karla kaplandı.

Bitlis-Tatvan kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı
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