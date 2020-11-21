1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca, ağır hasta oranını açıklayarak uyardı: Dışarı çıkmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu
 21 Kasım 2020 15:22
+Aa- Yazdır
Bakan Koca, ağır hasta oranını açıklayarak uyardı: Dışarı çıkmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına, bir gündeki yeni hasta sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta ve vaka sayısındaki yükselişe dikkati çekti.

Bir günde tespit edilen yeni hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğunu, dünkü can kaybının 141'e ulaştığını anımsatan Koca, "Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 15:44		 Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi
21 Kasım 2020 15:42
Bir belediye başkanının daha testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 15:37		 Prof. Dr. Küçükusta'dan Kovid-19'a karşı tuzlu su önerisi
21 Kasım 2020 15:25
Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı
21 Kasım 2020 13:00		 Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı
21 Kasım 2020 12:20
Koronavirüs ve grip bir arada istenmeyen sonuçlara yol açabilir
21 Kasım 2020 11:47		 Bilim Kurulu üyesinden 'mavi yakalılar' için okul servisi önerisi
21 Kasım 2020 11:46
İkinci elde bu dolandırıcılığa dikkat! Anlaşılması kolay olmuyor
21 Kasım 2020 11:43		 Uzmanından 'Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir' uyarısı
21 Kasım 2020 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:48 - İşçiler köprüye çıktı: 2'si intihar girişiminde bulundu15:44 - Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı15:42 - Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi15:40 - Şırnak'ta FETÖ'den 2'si üsteğmen, 8 asker gözaltına alındı15:37 - Bir belediye başkanının daha testi pozitif çıktı15:30 - Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
15:25 - Prof. Dr. Küçükusta'dan Kovid-19'a karşı tuzlu su önerisi15:24 - Kalaslı saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu15:22 - Bakan Koca, ağır hasta oranını açıklayarak uyardı: Dışarı çıkmayın!15:16 - Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte ceza15:13 - 145 yıllık rüya: 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'15:09 - Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
14:55 - Afyonkarahisar'da arazi meselesinde kan döküldü14:53 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu14:45 - Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı14:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongrelerimizi erteliyoruz14:21 - Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
14:14 - 'Özel yeteneklilere ilişkin taslak Erdoğan'a sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
herkese gıcık insan 3
arınçın ifadeleri 5
Borç stoku 1
Afrika'da yılan avı 1
franchise 1
repo 1
less is more 2
serseri 1
Komodo ejderi 1
Mali Tablolar 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam