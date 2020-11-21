Kalaslı saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu
|21 Kasım 2020 15:24
|+Aa- Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinden Hüseyin Sezer'in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada, Doğan Uslu'nun kendilerinden para istediği belirtildi. Şikayetçi Barış Kaya'nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen şüpheli Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer'in kafasına vurduğu anlatıldı. Hüseyin Sezer'in kafatası kemiğini kıran ve beyin kanamasına neden olduğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırgan Uslu'nun bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı bıçakla şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği de vurgulandı. Savcılık, kalası silah sayarak şüpheli Doğan Uslu hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Uslu, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
OLAY SONRASI KAÇMIŞTI
Şüpheli Doğan Uslu, olay sonrasında kaçmış, daha sonra polisler tarafından yakalanmıştı.Gözaltına alınan ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Doğan Uslu, 5 Ekim 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir operasyon haberi de Nevşehir Belediyesi'nden geldi
20 Kasım 2020 20:31
|Mahkeme Başkanı'ndan sanığa savunma uyarısı
19 Kasım 2020 22:00
|Şeyma öğretmenin katiline akıl sağlığı yerinde raporu
19 Kasım 2020 18:35
|21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: Yakışıklı çekin
19 Kasım 2020 15:41
|Vaniköy Camii yangını soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
17 Kasım 2020 15:25
|15 yaşındaki çocuğa dayak için istenen ceza belli oldu
17 Kasım 2020 14:52
|Kobani soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
16 Kasım 2020 18:21
|Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kamu personeline ididdianame
16 Kasım 2020 10:27
|Küçükçekmece'deki park skandalına terör bürosu bakacak
12 Kasım 2020 14:56
|Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu
09 Kasım 2020 19:11