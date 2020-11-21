Kalaslı saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinden Hüseyin Sezer'in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada, Doğan Uslu'nun kendilerinden para istediği belirtildi. Şikayetçi Barış Kaya'nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen şüpheli Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer'in kafasına vurduğu anlatıldı. Hüseyin Sezer'in kafatası kemiğini kıran ve beyin kanamasına neden olduğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırgan Uslu'nun bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı bıçakla şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği de vurgulandı. Savcılık, kalası silah sayarak şüpheli Doğan Uslu hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Uslu, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

OLAY SONRASI KAÇMIŞTI

Şüpheli Doğan Uslu, olay sonrasında kaçmış, daha sonra polisler tarafından yakalanmıştı.Gözaltına alınan ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Doğan Uslu, 5 Ekim 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.