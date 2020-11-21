1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta FETÖ'den 2'si üsteğmen, 8 asker gözaltına alındı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
 21 Kasım 2020 15:40
+Aa- Yazdır
Şırnak'ta FETÖ'den 2'si üsteğmen, 8 asker gözaltına alındı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen ve irtibatları tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 üsteğmen, 5 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da FETÖ üniversite yapılanması: 39 gözaltı kararı
21 Kasım 2020 13:15		 İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu : 6 gözaltı
21 Kasım 2020 10:51
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı
21 Kasım 2020 10:48		 Büyükelçi Karlov suikastı davası ertelendi
21 Kasım 2020 09:20
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
21 Kasım 2020 00:32		 PKK'lı terörist, başkentte tarım işçisi olarak çalışırken yakalandı
20 Kasım 2020 20:24
PKK'da çözülmeler hız kesmiyor
20 Kasım 2020 19:10		 Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
20 Kasım 2020 18:40
Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlıya adli kontrol
20 Kasım 2020 17:37		 Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli serbest bırakıldı
20 Kasım 2020 17:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:48 - İşçiler köprüye çıktı: 2'si intihar girişiminde bulundu15:44 - Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı15:42 - Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi15:40 - Şırnak'ta FETÖ'den 2'si üsteğmen, 8 asker gözaltına alındı15:37 - Bir belediye başkanının daha testi pozitif çıktı15:30 - Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
15:25 - Prof. Dr. Küçükusta'dan Kovid-19'a karşı tuzlu su önerisi15:24 - Kalaslı saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu15:22 - Bakan Koca, ağır hasta oranını açıklayarak uyardı: Dışarı çıkmayın!15:16 - Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte ceza15:13 - 145 yıllık rüya: 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'15:09 - Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
14:55 - Afyonkarahisar'da arazi meselesinde kan döküldü14:53 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu14:45 - Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı14:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongrelerimizi erteliyoruz14:21 - Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
14:14 - 'Özel yeteneklilere ilişkin taslak Erdoğan'a sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiç 4
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 6
repo 1
maskov87 3
Sokağa çıkma yasağının genişlemesi 1
aile yakınlarından corona geçirenler 2
esnek çalışma 2
piyasa 1
arınçın ifadeleri 5
Hipotenüs 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam