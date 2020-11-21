Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani, son yolculuğuna uğurlandı.
|21 Kasım 2020 15:42
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenani için salgın tedbirleri kapsamında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Burada Cenani'nin oğlu Kaya Cenani ve kızı Suzan Cenani taziyeleri kabul etti.
Namazın ardından Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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