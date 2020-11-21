Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
|21 Kasım 2020 15:44
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020
TBF'den Hidayet Türkoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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