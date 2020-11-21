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İşçiler köprüye çıktı: 2'si intihar girişiminde bulundu
İşten çıkarılmalarına tepki gösteren bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaptı.
|21 Kasım 2020 15:48
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İşten çıkarılmalarına tepki gösteren bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaptı.
Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup, işten çıkarıldıklarını ifade ederek, eylem yapmaya başladı. Bu sırada iki kişi de köprü korkuluklarına çıktı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Korkuluklardaki iki kişiyi indiren polis ekiplerin müdahalesiyle eylem sonlandırıldı.
Eylem nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
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