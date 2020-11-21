Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına polis eşlik etti
Adıyaman'da yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araçları durduran trafik polisi eşlik etti.
|21 Kasım 2020 16:39
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araçları durduran trafik polisi eşlik etti.
Sümer Meydanı'nda, yolun karşısına geçmeyen yaşlı kadın, etkili olan yağış nedeniyle de zorluk yaşadı. Bölgede görevli trafik polisi Sadullah İnan, durumu fark ederek yaşlı kadının yanına gitti.
Araçları durduran trafik polisi, yaşlı kadının yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.
O anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
21 Kasım 2020 16:42
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
21 Kasım 2020 16:37
|Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülerde deneniyor
21 Kasım 2020 16:35
|Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 15:44
|Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi
21 Kasım 2020 15:42
|İki belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 15:37
|Prof. Dr. Küçükusta'dan Kovid-19'a karşı tuzlu su önerisi
21 Kasım 2020 15:25
|Bakan Koca, ağır hasta oranını açıklayarak uyardı: Dışarı çıkmayın!
21 Kasım 2020 15:22
|Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı
21 Kasım 2020 13:00
|Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı
21 Kasım 2020 12:20