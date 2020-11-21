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Belediye başkanı, öğrencilerin hayali gerçekleştirdi

Ordu'da video klip hazırlayarak, okul bahçelerine ait zeminin düzenlenmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yardım isteyen öğrenciler, hayallerine kavuştu. Başkan Güler'in talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, kısa sürede öğrencileri istedikleri gibi bir eğitim yuvasıyla buluşturdu.
 21 Kasım 2020 15:56
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Belediye başkanı, öğrencilerin hayali gerçekleştirdi

Ordu'da video klip hazırlayarak, okul bahçelerine ait zeminin düzenlenmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yardım isteyen öğrenciler, hayallerine kavuştu. Başkan Güler'in talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, kısa sürede öğrencileri istedikleri gibi bir eğitim yuvasıyla buluşturdu.

Altınordu Haki Yener İlkokulu öğrencileri, bahçelerindeki zeminin parke taşı olmasından dolayı kimi zaman yaralanmalar ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmek adına, okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte bir video klip hazırlamıştı. Sosyal medya hesaplarından klibi paylaşan öğretmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i de etiketlemişti. Öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Güler, sosyal medya üzerinden "Sizleri bilmem ama ben yeni kuşağın hayranıyım. Böylesine tatlı bir isteği geri çevirmek ne mümkün" yanıtını vermiş ve talimat vererek çalışmaları başlatmıştı.

Mutlu son

Ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamladı. Çalışmalar kapsamında Haki Yener İlkokul bahçesinde bulunan futbol, basketbol ve voleybol saha çizgileri, kale direkleri, pota direkleri, bahçe girişinde bulunan güvenlik kulübesi boyandı. Okul bahçesinin zeminine ölçüleri Milli Eğitim Bakanlığının "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında belirlenen seksek, kutu kutu pense ve hareket dizini oyun alanları çizildi. Okul bahçesine 24 m uzunluğunda, kitap isimlerinin yer aldığı vinil baskı dekor çalışması ile düzenleme çalışmaları tamamlanan okul bahçesi ve sahası modern bir görünüme kavuştu.
İhlas Haber Ajansı
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