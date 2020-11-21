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Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
 21 Kasım 2020 16:09
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Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti.

Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.
Anadolu Ajansı
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