Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
|21 Kasım 2020 16:09
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti.
Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.
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