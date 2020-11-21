1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülerde deneniyor

Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gönüllülere uygulanmaya başlandı.
 21 Kasım 2020 16:35
+Aa- Yazdır
Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülerde deneniyor

Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, AA muhabirine, gönüllü vatandaşların Kovid-19 aşı denemesine katılabildiğini söyledi.

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının iki ay önce kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldığını hatırlatan Beytur, şöyle konuştu:

"Aşı yapılanlarla ilgili herhangi bir komplikasyon, yan etki görülmedi. Dünden itibaren sağlık çalışanları dışındaki gönüllülerde de Kovid-19 aşı çalışması başlatıldı. Aşı çalışmasına katılmak isteyenler 'covid@inonu.edu.tr' adresinden bize ulaşırsa gerekli kayıt yapılacak. Aşı, Kovid-19 hastalığına yakalanmamış 18 yaş üstündeki sağlıklı gönüllülerde deneniyor."

Aşı uygulanmasına gönüllü katılmak isteyenlerin randevu alması gerektiğini anlatan Beytur, "Gönüllülerin öncelikle bize mail ile ulaşması daha iyi olur. Çünkü belki gönüllü kişinin şartları uymayacak, aşı çalışmasına katılamayacak ve hastaneye boş yere gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 15:44		 Prof. Dr. Küçükusta'dan Kovid-19'a karşı tuzlu su önerisi
21 Kasım 2020 15:25
4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
21 Kasım 2020 10:16		 Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi belli oldu
19 Kasım 2020 19:58
Prof. Dr. Ateş Kara: 3 hafta kapanmak gerekli
18 Kasım 2020 21:17		 Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi yok
18 Kasım 2020 19:58
Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
18 Kasım 2020 19:37		 Covid-19'da dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor
18 Kasım 2020 19:34
Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Kovid- 19'a yenildi
18 Kasım 2020 19:23		 Yeni hasta sayısı 4 bin 200'ü geçti
18 Kasım 2020 19:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Üzerinden sahte kimlik, basın kartı ve krokiler çıktı18:07 - NATO'daki Türk ve Fransız büyükelçiler bir araya geldi18:04 - Fenerbahçe, başkentte rahat kazandı18:03 - Hakim ve savcı terfilerinde kanun yolu değerlendirme formu şartı aranacak17:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye sıcak mesajlar17:27 - 'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor
17:25 - Online alışverişte yükselen trend devam ediyor17:24 - Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor17:19 - Koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını çaldılar17:07 - Gazeteci gizli toplantıya sızdı16:54 - İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu16:47 - Taksim'de restoranların önü doldu taştı
16:44 - Çin, 23 yoksul ülkenin 2,1 milyar dolar borcunu erteledi16:42 - İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi16:39 - Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına polis eşlik etti16:37 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı16:35 - Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülerde deneniyor
16:09 - Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çift kişilik yastık 2
kanal istanbul projesi 2
Noir Desir Le Vent Nous Portera 1
öğretmenlerin haftada bir okula gidecek olması 1
sabit kur 1
sana mavi tik alacağız 2
Çorum müzesi 1
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
serseri 1
arınçın ifadeleri 5
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam