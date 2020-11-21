1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Silahlı Kuvvetler'de görev yapan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda'nın kaybolduğu bildirildi.
 21 Kasım 2020 16:54
+Aa- Yazdır
İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Silahlı Kuvvetler'de görev yapan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda'nın kaybolduğu bildirildi.

İsveç Silahlı Kuvvetlerin resmi internet sayfasında yayımlanan kayıp ilanında, Deniz Arda'nın perşembe gününden sonra "esrarengiz bir biçimde kaybolduğu" belirtildi.

Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun perşembe günü Stockholm'ün Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağını bildiklerini, daha sonra oğlundan haber alınamadığını kaydetti.

Oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu anlatan Arda, "Oğlum Stockholm'de Deniz Kuvvetlerine ait bir askeri okulun müdürüydü. Pazar günü İsveç'in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Askeri uçak 50 kişiyle söz konusu kasabaya gitmiş. Benim oğlum uçakta bulunmayınca askeriye beni arayarak haber verdi." ifadelerini kullandı.

Oğlunun en son perşembe günü görüldüğünü vurgulayan Arda, "Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış. Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiç bir iz bulunmuyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor." dedi.

Son üç gündür askeriyenin ve sivil toplum kuruluşlarının her yerde oğlunu aradığının altını çizen Arda, "Stockholm'deki polisten oğlumun evinin yakınında bulunan bölgelerinin güvenlik kameralarının taranmasını istedim. Eleman eksikliği nedeniyle bu isteğimi reddettiler. Son üç gündür askeriye ve sivil unsurlar oğlumun muhtemel koşuya çıktığı bölgeye yoğunlaşarak arama yapıyor." şeklinde konuştu.

Oğlunun İsveç Silahlı Kuvvetlerinde farklı görevleri de bulunduğunu hatırlatan Arda, "İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi. Oğlumun da bulunduğu bu üç subay güvenlik nedeniyle aynı anda uçağa bindirilip ya da farklı bir göreve gönderilemezdi. İnşallah kısa sürede güzel bir haber almak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gazeteci gizli toplantıya sızdı
21 Kasım 2020 17:07		 Çin, 23 yoksul ülkenin 2,1 milyar dolar borcunu erteledi
21 Kasım 2020 16:44
Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı
21 Kasım 2020 12:13		 ABD'de lise öğrencisi Türk kızın kitabı en çok satanlar listesine girdi
21 Kasım 2020 11:20
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 910 bini geçti
21 Kasım 2020 10:36		 Korkutan olay! Tren bekleyen yolcuyu raylara itti
20 Kasım 2020 23:00
DSÖ'den Remdesivir açıklaması: Askıya aldık
20 Kasım 2020 17:50		 Pfizer, aşısının acil kullanımı için FDA'dan izin istedi
20 Kasım 2020 15:46
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti
20 Kasım 2020 10:02		 Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
20 Kasım 2020 09:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Üzerinden sahte kimlik, basın kartı ve krokiler çıktı18:07 - NATO'daki Türk ve Fransız büyükelçiler bir araya geldi18:04 - Fenerbahçe, başkentte rahat kazandı18:03 - Hakim ve savcı terfilerinde kanun yolu değerlendirme formu şartı aranacak17:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye sıcak mesajlar17:27 - 'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor
17:25 - Online alışverişte yükselen trend devam ediyor17:24 - Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor17:19 - Koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını çaldılar17:07 - Gazeteci gizli toplantıya sızdı16:54 - İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu16:47 - Taksim'de restoranların önü doldu taştı
16:44 - Çin, 23 yoksul ülkenin 2,1 milyar dolar borcunu erteledi16:42 - İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi16:39 - Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına polis eşlik etti16:37 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı16:35 - Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülerde deneniyor
16:09 - Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanal istanbul projesi 2
Çekirdek enflasyon 1
koronavirüs tablosudur 1
milli piyangonun özelleşmesi 6
yıllık izin 3
Bilgi toplumu 2
Çorum müzesi 1
yıllık izin ücreti 2
Göbeklitepe 1
etin ne budun ne 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam