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'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaştı. Burada, geminin kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri tamamlanacak.
 21 Kasım 2020 17:27
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'Kanuni' Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor

Türkiye, halihazırda Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle denizlerde detaylı hidrokarbon arama çalışmaları yürütürken, üçüncü sondaj gemisi Kanuni de 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaştı. Kanuni, 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak.

AA muhabirinin uluslararası denizcilik verilerinden derlediği bilgilere göre, Kanuni sondaj gemisi, Zonguldak açıklarında hazırlıklarını sürdürüyor.

Toplam 227 metre uzunluk, 114 metre yükseklik, 42 metre genişlik ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri tamamlanacak.

Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta TPAO'nun envanterine katılmıştı.

İngiltere'nin Port Talbot Limanı'ndaki hazırlıklarını 22 Şubat'ta tamamlayarak yola çıkan gemi, yaklaşık 1 ay süren yolculuğun ardından 17 Mart'ta Türkiye'ye varmıştı.

Modernizasyonu ve bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrıldı.

Ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 14 Kasım'da Filyos'a ulaştı.

Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen Kanuni sondaj gemisi, toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor. Söz konusu gemi, 2015'e kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni'nin Karadeniz'de faaliyetlerine başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fatih gemimiz 5 Kasım'da Sakarya Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Kanuni sondaj gemimiz ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak. Bugüne kadar, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz ile Doğu Akdeniz'de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz'de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanmış, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ile 9 derin deniz sondajı yapılmıştır. Kendi sınıfında önde gelen gemilerden biri olan Fatih sondaj gemimizle Ereğli'nin 175 kilometre açığında Karadeniz'in Sakarya Havzası'nda, tarihimizdeki aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu çalışmalar çerçevesinde Karadeniz'in Sakarya havzasında toplamda yaklaşık 40 kuyu açacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te bu gazı karaya taşıyıp doğal gaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız."

Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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