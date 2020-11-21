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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye sıcak mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti'nin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerinde konuştu. Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerle ilgili olarak "Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde kullanma niyetindeyiz" ifadelerini kullandı
 21 Kasım 2020 17:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bilindiği gibi salgın tedbirleri sebebiyle ülkemizde pek çok faaliyete ara verildi. Siyasi parti kongreleri için herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen önümüzdeki haftadan itibaren salgınla mücadele için kongrelerimizi erteliyoruz.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de esir alan salgın musibetiyle mücadele için elimizden geleni yapmalıyız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın ve buralardan hizmet alan vatandaşımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz.

İnşallah salgının seyrini istediğimiz noktaya indirerek bu günleri geride bırakacağız. Bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor.

Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. AK Parti, küresel ekonomik ve siyasi düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflere ulaştıracak tek partidir. Ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceğiz.

Milletimizin huzurlu, güvenli ve özgür geleceği için tek umudu AK Parti'dir. Böylesine büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Önümüzdeki dönem içinde tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir.

Böylesine kutlu bir davada asla senlik benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre yer olamaz. Kendisini partinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır. Başlattığımız gönül seferberliğiyle üye sayımızı 11 milyon 200 binin üzerine çıkardık.

Amacımız her yıl, 1 milyon yeni üyeyi saflarımıza katarak milletimizle olan bağlarımızı güçlendirmektir. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan atılımlarını, önümüze çıkan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Ülkemizi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisi harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Bu saldırılara cevabımızı içerde birlikteliğimizi güçlendirerek verdik.

Suriye'de bizi bir terör devletiyle kuşatmaya kalktılar. Libya'da darbecileri kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Orada da heveslerini kursaklarında bıraktık. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir başka zaferi yaşadık.

Milletimiz için söyleyecek bir sözü olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. Bunda da başarılı olamayacaklar. Ülkemizi büyütme ve zenginleştirme için yeni bir mücadeleye başladık. Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği istiyoruz.

Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik açıktan düşmanca tutumların içinde olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde kullanma niyetindeyiz.

Rusya ve İran gibi ülkelerle ilişkilerimizi asla gözardı edemeyiz. Dünyadaki bölgesel paktların hepsiyle işbirliğini geliştirme arayışındayız. Hiçkimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan ve yanlış olan argümanlarla tehdit ve tecrit etmeye hakkı yoktur.

Kendi bahsettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin ülkemizi eleştirmesinden ve işi yaptırım noktasına getirmesinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları açık tutmayı sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene, birkaç adım gitmekten asla vazgeçmedik.

AK Parti olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Memurlar.Net
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