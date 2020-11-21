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Üzerinden sahte kimlik, basın kartı ve krokiler çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında sahte polis kimliği ve aracında sahte basın kartı ile çeşitli krokiler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
 21 Kasım 2020 18:15
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Üzerinden sahte kimlik, basın kartı ve krokiler çıktı

Manisa-Turgutlu kara yolundaki kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, Ş.E. (55) idaresindeki otomobili durdurdu.

Aracının ön camında "polis" ibaresinin de yer aldığı sahte basın kartı bulunan Ş.E, kendisini emekli polis olarak tanıttı. Ş.E'nin sorulara çelişkili cevaplar vermesi üzerine otomobilinde detaylı arama yapıldı.

42 KROKİ ELE GEÇİRDİLDİ

Aramada ruhsatsız tabanca ile "define haritası" olduğu iddia edilen 42 kroki ele geçirildi. Sürücünün üst aramasında da "İstanbul Polis" yazılı sahte kimlik bulundu. Şüpheli Ş.E. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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