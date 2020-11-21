LÖSEV'in kurucusu, anne fenalaşınca, çark etti

LÖSEV'in kurucusu Dr. Üstün Ezer, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Covidli bir hamile annenin Şehir Hastanesince kabul edilmediğini iddia etmişti. Dr. Ezer, daha sonra da, doğumun Lösante hastanesinde yapıldığını, anne ve çocuğun durumunu iyi olduğunu belirtmişti.

Ankara Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanı doktor Müjdegül Karaca sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanlamış ve "Bu iftira kanıma dokundu. Ayıptır yahu!" demişti. Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanı doktor Müjdegül Karaca "Bu hasta bize değil ilk defa Lösante'ye başvurmuş ve bizim acil aranmış alır mısınız diye. TA 180 Hayati risk var, doktor eşliğinde yollayın hemen demiş şefimiz. Yollamamışlar..." demişti.

İlerleyen saatlerde LÖSEV'in kurduğu Lösante'de doğum yapan annenin durumu fenalaştı ve yoğun bakım ihtiyacı oluştu.

Hamile anne hemen Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Dün Şehir Hastanesini eleştiren LÖSEV'in kurucusu Dr. Üstün Ezer de, bu kez sosyal medya hesabından "Devlet-Şehir Hastanesi doktorlarına teşekkür ediyoruz" dedi.