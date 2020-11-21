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CHP'nin maskeli heykeli tepki topladı

Heykel için harcanan bütçelere bir yenisini daha ekleyen CHP'de, Bakırköy Belediyesi'nin, sağlık çalışanlarının anısına yaptırdığı maskeli heykel, tartışmalara neden oldu.
 21 Kasım 2020 18:42
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CHP'nin maskeli heykeli tepki topladı

CHP'li belediyelerin heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi.

Son olarak İzmir'in Bornova Belediyesi ile Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nden sonra, yine başka bir CHP'li belediye olan Bakırköy Belediyesi de heykel yarışına katılmış oldu.

MASKELİ HEYKEL

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nce dün, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere, sağlık çalışanlarına atfedilen "Sağlık Çalışanlarına Saygı Heykeli"nin açılışı yapıldı.

CHP'NİN HEYKEL HARCAMALARINA TEPKİ
Heykeltraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan ve kaidesinde, korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu maskeli heykel için gerçekleştirilen açılış törenine ise CHP'nin İstanbul teşkilatı ve CHP'li İBB belediyesi üst düzey katılım gerçekleştirdi.

Sosyal medyadan ise CHP'ye heykel için harcanan bütçelere bir yenisi daha eklenildiği için tepki geldi.
Memurlar.Net
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