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Erdoğan: Türkiye'nin ürettiği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Koronavirüs salgını sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın iyi bir imtihan veremediğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
 21 Kasım 2020 18:46
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Erdoğan: Türkiye'nin ürettiği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, telekonferansla gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmasında, "Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinden yardımlaşma ve dayanışma konusunda dünya gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremedi. Salgınla mücadele de özellikle ekonomik bakımdan güçsüz ülkeler kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kurulaşa yardım sağladık. Bugüne kadar G-20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz" dedi.

"Aşı insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır"
Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G-20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" diye konuştu.
Memurlar.Net
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