Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı
|21 Kasım 2020 18:49
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Tüm Türkiye'de korana virüs yeni tedbir kararları kapsamında bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı, Denizli'nin Çameli ilçesinde erken başladı. Vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı ilçe hayalet şehri andırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından, yeni tedbir kararlarını açıklamıştı. "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, uygulaması bugün akşam 20.00'da başlayacak. Ancak dün aşksam saat 20.00'da başlayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlaması ile kafası karışık vatandaşların ne yapacağı konusunda tereddütleri yer aldı.
Çameli İlçesi'nde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasını genel yasak olarak anlayan vatandaşlar bugün dışarı çıkmadı. Dün genel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere koşan vatandaşlar marketleri boşalttı.
Sokağa çıkma yasağının bugün 20.00'da başlayacağını bilen vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında sokak ve caddelerde kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. İlçede vatandaşların dışarı çıkmamasından dolayı yetkililerin uyarmaması da dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki evde kal sağrısının sürekli yapıldığı pandemi döneminde yetkililerin bu durumdan memnun olduğu tahmin ediliyor.
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, bugün akşam saat 20.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı sabah 10.00'da son bulacak, Pazar günü akşam 20.00'da başlayacak yasak sabah 05.00'da sona erecek.
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