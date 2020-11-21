1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 sürecinde Muğla'ya gelen yazlıkçılar dönmedi

Muğla ve turistik ilçelerindeki yazlıklarına gelen vatandaşlardan birçoğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde burada kendilerini daha güvende hissettikleri için tatil sonrası yaşadıkları şehirlere dönmedi.
 21 Kasım 2020 18:53
+Aa- Yazdır
Kovid-19 sürecinde Muğla'ya gelen yazlıkçılar dönmedi

Kovid-19 kapsamında gerek sağlık alanında gerekse turizm sektöründe alınan tedbirler, yerli ve yabancı turistlere güven verdi.

Muğla'nın turistik ilçeleri de salgın sürecinde tatilcilerin adresi oldu.

İlçede bulunan yazlıklarına tatil için gelen çok sayıda vatandaş, bu süreçte yaşadıkları kentlere dönmedi.

İlçelerin nüfusu arttı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AA muhabirine, salgın nedeniyle ekonomide, sosyal ve kültürel yaşamda, sağlıkta, eğitimde, turizmde, tarımda değişiklikler yaşandığını söyledi.

Kısıtlamalar, güvenlik tedbirleri, okulların tatil edilmesi, bazı metropol şehirlerde salgının daha fazla yayılması gibi nedenlerle, yazlarını tatil beldelerinde geçiren vatandaşların buralarda kalma sürelerini daha da uzattığını anlatan Gürün, bu durumdan en fazla etkilenen şehirlerden birinin de Muğla olduğunu dile getirdi.

Özellikle turizm ilçelerine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Gürün, "Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Ula, Akyaka gibi tatil beldelerinde evleri olan vatandaşlarımız, kendilerini daha huzurlu, güvenli hissettikleri yazlık evlerinde kalma, ikamet sürelerini uzatma yolunu seçti." dedi.

İlçelerdeki nüfusun da arttığına işaret eden Gürün, bir ilçede 6 aydan fazla kalanların ikametini o şehre aldırması gerektiğini kaydetti.

"İlk kez kışı Fethiye'de geçireceğiz"

Makine mühendisi 56 yaşındaki Süleyman Akdemir, İstanbul'da özel bir firmada finans uzmanlığı yaptıktan sonra emekli olan 54 yaşındaki eşi Serpil ile yaz tatili için Fethiye'ye geldiklerini, salgın nedeniyle kışın da burada konaklamayı düşündüklerini söyledi.

Genelde nisan sonu ya da mayısta İstanbul'dan Fethiye'ye geldiklerini, ekimde de döndüklerini belirten Akdemir, şöyle konuştu:

"Burada küçük de olsa bir bahçem var ve bahçeyle ilgileniyorum. Eşimle burada daha rahatız. İstanbul'daki gibi değil, insanlardan daha uzağız. En azından temiz havamız var. Apartmanlarda hapis değiliz. Mesafemizi koruyup, maskemizi takıyoruz ve gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Yazlığımız ormana yakın, sıkıldığımız zaman sahilde de yürüyüş yapabiliyoruz. İstanbul'da maalesef bu saydıklarım mümkün değil. İlk kez kışımızı Fethiye'de geçireceğiz. Bakalım Fethiye'de kış nasıl oluyor? Bunu da tatmış olacağız."

Serpil Akdemir ise İstanbul'a göre Fethiye'yi daha güvenli bulduklarını dile getirdi.

İlçede nüfusun daha az olduğunu, huzurlu bir ortamın bulunduğunu vurgulayan Akdemir, "İstanbul'un keşmekeşliğine girmeye gerek yok. Buradan çalışmak da çok keyifli. Toplantılarımız bile internet üzerinden ve tüm işlerimizi burada hallediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle İstanbul'a gitmiyorlar

Salgın nedeniyle Bodrum'da kalmayı tercih eden Gökhan Köksalan, İstanbul'da yaşadıklarını ve bir süre daha memleketlerine gitmeyi düşünmediklerini belirtti.

Bodrum'da bulunmaktan mutlu olduklarını anlatan Köksalan, "Havası, insanları bizi mutlu ediyor. Salgın nedeniyle İstanbul'a gitmiyoruz, eşimle burada kaldık." dedi.

Kedi ve köpekleriyle ilgilendiklerini, evlerinin bahçe işleriyle uğraşıp vakit geçirdiklerini dile getiren Köksalan, kaldıkları sitede yürüyüş yapıp açık havada bulunduklarını, temas halinde olmadıklarını bildirdi.

Salgın nedeniyle Bodrum'da kendilerini daha güvende hissettiklerini aktaran Köksalan, böylece korkularını da yendiklerini söyledi.

İstanbul'a dönmeyen tatilcilerden Tarık Atay, bahçelerinde vakit geçirdiklerini, yürüyüş yaptıklarını bildirdi.

Asiye Atay da İstanbul şartlarına göre Bodrum'da olmanın kendilerine daha iyi geldiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vali, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
21 Kasım 2020 19:07		 Hobi olarak başladı, kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldu
21 Kasım 2020 18:55
Antalya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların deniz keyfi
21 Kasım 2020 18:54		 LÖSEV'in kurucusu, anne fenalaşınca, çark etti
21 Kasım 2020 18:28
İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
21 Kasım 2020 16:42		 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına polis eşlik etti
21 Kasım 2020 16:39
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
21 Kasım 2020 16:37		 Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülerde deneniyor
21 Kasım 2020 16:35
Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 15:44		 Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi
21 Kasım 2020 15:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:24 - Bakan Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi20:03 - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı19:30 - Hasta sayısı artmaya devam ediyor... Sayı 5 bin 500'ü geçti19:29 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı19:23 - Memur bağlantılı 'dublörlü' tapu dolandırıcılığı: 8 kişi tutuklandı19:09 - Erdoğan: 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk
19:07 - Vali, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı19:02 - Bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu18:58 - Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor18:55 - Hobi olarak başladı, kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldu18:54 - Antalya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların deniz keyfi18:53 - Kovid-19 sürecinde Muğla'ya gelen yazlıkçılar dönmedi
18:49 - Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı18:47 - Ambulans şoförünü darp eden şahıs serbest bırakıldı18:46 - Erdoğan: Türkiye'nin ürettiği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız18:42 - CHP'nin maskeli heykeli tepki topladı18:28 - LÖSEV'in kurucusu, anne fenalaşınca, çark etti
18:15 - Üzerinden sahte kimlik, basın kartı ve krokiler çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Hasta sayısı artmaya devam ediyor... Sayı 5 bin 500'ü geçti
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Ambulans şoförünü darp eden şahıs serbest bırakıldı
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Derste maskesini burun altına indiren öğretmene para cezası 1
Sokağa çıkma yasağının genişlemesi 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 3
maaş 1
hiç 4
less is more 1
boykot 1
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
dedemin insanları 2
twitter'a hikaye özelliği gelmesi 4
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam