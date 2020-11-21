Bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu
|21 Kasım 2020 19:02
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 'yasa dışı bahis', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçları kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye'de operasyon düzenledi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan 19 şüphelinin 9'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 11'i hakkında Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol kararı verildi, 8 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
100 MİLYON TL'LİK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilere ait olduğu tespit edilen 98 milyon TL değerindeki gayrimenkullere, 2 milyon TL değerinde araçlarına ve 238 banka hesabına tedbir kararı konuldu.
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