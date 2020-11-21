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Bakan Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi

 21 Kasım 2020 20:24
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Bakan Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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