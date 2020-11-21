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İstanbul Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması

İstanbul'da yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı iddialarının medyada yer alması sonrası İstanbul Fırıncılar Odası açıklama yaptı.
 21 Kasım 2020 20:31
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İstanbul Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'in Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, geçen ay zam gelen ekmeğe ikinci bir zam geldiğine yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Ekmeğin kilogram fiyatının 7,50 lira, 200 gram ekmeğin fiyatının ise 1,5 lira olarak belirlendiği ve bu kararın yürürlükte olduğunun vurgulandığı açıklamada, fırınların resmi fiyat tarifesine uyup uyulmadığının denetleneceği de belirtildi.
Memurlar.Net
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