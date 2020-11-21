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Başkentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

 21 Kasım 2020 20:50
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Başkentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Yarın saat 20.00'den 23 Kasım pazartesi günü saat 05.00'e kadar da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı.

Cadde ve sokaklarda, kısıtlamadan muaf tutulan görevlilerin olduğu gözlendi.
Anadolu Ajansı
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