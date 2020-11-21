43 ilin geçiş noktasında tüm araçlar tek tek durduruldu
|21 Kasım 2020 21:23
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Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de tüm araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri sorgulandı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ilk uygulama bu akşam 20.00 itibarıyla başladı. Bu kapsamda ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, araçların denetimsiz geçişine izin verilmedi. Trafik ekiplerince Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki tüm araçlar tek tek durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorguları yapılırken izin belgeleri de kontrol edildi. Polis ekipleri, araçlarda bulunan vatandaşlardan salgın kapsamında alınan tedbirlere uymaları hatırlatmasında bulundu.
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