Beyin kanaması geçiren MHP İlçe Başkanı hayatını kaybetti
|21 Kasım 2020 21:36
|+Aa- Yazdır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
MHP İlçe Başkanı Akın Kaygısız, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Tedavi Ünitesi'nde hayatını kaybetti.
Yaklaşık 9 yıl MHP Tavşanlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kaygısız, ilçe siyasetinde partisini etkin çalışmalarıyla temsil eden siyasetçilerden biri olarak tanınıyordu.
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kaygısız'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Erbaş, "İçim yanıyor. Bu acıyı tarif etmek imkansız. Akın bey çok iyi, bütün dünyaya yetecek kadar temiz kalbi olan bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Camiamızın ve Kütahya'mızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|3 belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 21:22
|Başkentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
21 Kasım 2020 20:50
|Vali, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
21 Kasım 2020 19:07
|Hobi olarak başladı, kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldu
21 Kasım 2020 18:55
|Antalya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların deniz keyfi
21 Kasım 2020 18:54
|Kovid-19 sürecinde Muğla'ya gelen yazlıkçılar dönmedi
21 Kasım 2020 18:53
|LÖSEV'in kurucusu, anne fenalaşınca, çark etti
21 Kasım 2020 18:28
|İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
21 Kasım 2020 16:42
|Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına polis eşlik etti
21 Kasım 2020 16:39
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
21 Kasım 2020 16:37