'Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın cezadan kurtulamadı
|21 Kasım 2020 22:26
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Tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana'nın en işlek caddeleri bomboş kaldı. Polis ekiplerinin sokaktaki vatandaşlara yönelik yaptığı uygulamasındaysa yaşlı bir kadın, 'Yasaktan haberim yoktu' demesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında saat 20.00'dan sabah 10.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent, hayalet şehre döndü. Kentin en işlek caddelerindeki sessizlik dikkat çekerken, dışarıda sadece genelge kapsamı dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının olduğu, diğer vatandaşların ise çoğunlukla yasağa uyduğu görüldü.
Öte yandan polis ekipleri de bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 64 yaşındaki bir kadının kullandığı 80 LF 200 plakalı otomobili durdurdu. Yaşlı kadına, 'Sokağa çıkma kısıtlaması var, neden dışarıdasınız?' diye soran ekipler, 'Yasaktan haberim yoktu' cevabını aldı. Bunun üzerine yaşlı kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
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