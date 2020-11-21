Herkes evlerine gitti, sokaklar temizlikçilere kaldı

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama başladıktan sonra sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Herkes evine gittikten sonra sokak ve caddeler temizlik işçilerine kaldı.

Ülke genelinde saat 20.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Düzce'de de başladı. Vatandaşlar evlerine giderken, kısıtlama kapsamında izinli olanlar ise işlerini yapmaya devam etti. Korona virüs salgını kapsamında en çok dikkat edilmesi gereken hijyen konusu kapsamında Düzce'de Belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de sokakların boşluğunda temizlik yaptı. Ekipler Düzce'nin dört bir yanında sessizliğe bürünen sokaklarda kısıtlama öncesinde yoğunluk ile birlikte oluşan çöpleri süpürerek, kısıtlamanın ardından evlerinden çıkacak vatandaşlara Düzce'yi temiz bırakmaya çalıştı. İşçiler sokaklarda temizlik çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Herkes evlerinde. Biz ise sokaklarda onlar için temizlik yapıyoruz. Evlerinden yarın çıktıklarında temiz Düzce sokakları bulsunlar diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkçılarımız gibi bizde halka hizmet veriyoruz"

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece çavuşu olarak görev alan Aykut Dizder, kısıtlama sonrasında sokakların temizlenmesi ile ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gece halkımız için daha temiz bir Düzce için elimizden geldiği en iyi şekilde Düzce'yi temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir zamanda sağlıkçılarımız gibi bizde halkımıza emek vererek bu şekilde onlarla beraber daha güzel bir şekilde çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlamalar bittiğinde her taraf ince pislikten kalın çöpüne kadar tertemiz bir şekilde olacak. İşimiz gücümüz Düzce'nin temizliği için. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kısıtlama süreci boyunca Düzce'nin önemli arterleri, caddeleri ve sokakları temizledi.