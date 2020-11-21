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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı: Tehdit edildik diye ağlıyorlar

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden mektubuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik' diye ağlıyorlar" dedi.
 21 Kasım 2020 22:57
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı: Tehdit edildik diye ağlıyorlar

AK Parti Batman 7. Olağan İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'a küfredilirken gülenler, ellerini ovuşturanlar, 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden timle ilgili tek kelime ettiler mi?Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik.' diye ağlıyorlar. Peki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu mektupla ilgili gereğini yapar. Ama sen bu kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti, tehdidi, öldürme riskini mubah göreceksin, kabul edeceksin, tek kelime etmeyeceksin fakat seninle ilgili bir saldırı olduğunda 'Neden beni savunmuyorsunuz?' diyeceksin." dedi.

Ünal, Erdoğan'a bu kadar saldırmalarının sebebinin bu milletin tercihlerine duydukları öfke olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Eğer bu millete birazcık saygıları olsa bu millette her iki kişiden birinin teveccühünü, sevgisini kazanmış Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyarlar. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'a küfredilirken gülenler, ellerini ovuşturanlar, 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden timle ilgili tek kelime ettiler mi? Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerle ilgili bir cümlelerini gördünüz mü? Recep Tayyip Erdoğan bu milletin iradesini, itibarını temsil ederken Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik.' diye ağlıyorlar. Peki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu mektupla ilgili gereğini yapar. Ama sen bu kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti, tehdidi, öldürme riskini mubah göreceksin, kabul edeceksin, tek kelime etmeyeceksin fakat seninle ilgili bir saldırı olduğunda 'Neden beni savunmuyorsunuz?' diyeceksin."

'HUKUK GEREĞİNİ YAPAR'
Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu aktaran Ünal, "Seninle ilgili de gereği yapılır. Hukuk gereğini yapar. Bu ülkenin bağımsız yargısı senin de hakkını, hukukunu korur ey Kılıçdaroğlu, rahat ol. Ama sen bu ülkenin iktidarını korumak için bugüne kadar ne yaptın? Sen bugüne kadar ne zaman bu milletin yanında durdun? Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunursun, Suriye'de Esat'ın yanında yer alırsın, Libya'da Hafter'le birlikte hareket edersin bu milletin tek bir derdi, hassasiyeti seni ilgilendirmez, konuştuğun zaman hiçbir zaman bu milletin kalbinin yanından konuşmazsın. Derdinin yanından konuşmazsın sen biraz bu millete ait olduğunu hatırla. Bu milletin hassasiyetlerini hatırla" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tek listeyle gidilen kongrede, mevcut il başkanı Akif Gür yeniden başkanlığa seçildi.
Anadolu Ajansı
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