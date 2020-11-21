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Bosphorus Global'e 'kamu yararına dernek' statüsü verildi

Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'ne (Bosphorus Global) 'kamu yararına dernek' statüsü verildi.
 21 Kasım 2020 23:18
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Bosphorus Global'e 'kamu yararına dernek' statüsü verildi

Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'ne (Bosphorus Global) 'kamu yararına dernek' statüsü verildi.

Bosphorus Global'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına katkıda bulunmayı asli görevi kabul eden Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği olarak 5. yılımıza 'Kamu Yararına Dernek' statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

KAMU YARARINA DERNEK STATÜSÜ NASIL KAZANILIR?
Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılabilmesi için en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve faaliyetlerinin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması şarttır.

Dernekler Yönetmeliğinin 49'uncu maddesine göre şu şartlar aranıyor:

En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
Son bir yıl içindeki, 200.000 Türk Lirasını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,
Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE VERİLEBİLİYOR
Başvuru değerlendirilirken ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınıyor. Bu teklif daha sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşerek kamu yararına çalışan dernek statüsü verilebiliyor.
Memurlar.Net
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