Ambulans uçakla yurtdışından koronalı hasta getirmek yasaklandı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sağlık turizmi kapsamında ülkemiize döviz girişi sağlayan, ambulans uçakla yurtdışından koronalı hasta getirmenin yasaklandığını duyurdu.
|21 Kasım 2020 23:45
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sağlık turizmi kapsamında ülkemize döviz girişi sağlayan, ambulans uçakla yurtdışından koronalı hasta getirmenin yasaklandığını duyurdu.
Alınan karar dün akşam (Cuma) ilgili havayolu şirketlerine iletildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda aynen şu ifadelere yer verildi.
"İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAK"
"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi çerçevesinde ülkemize özel uçakla Covid-19 pozitif hasta getirilmesi ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulmaması halinde ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulanacaktır. Uygulamanın detayları hakkında yazımız, hafta başında tarafınıza ulaştırılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."
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