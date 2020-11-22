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Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Kaldırımdan sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı ölümden döndü.
 22 Kasım 2020 11:45
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Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu

Kaza Küçükköy'de cuma günü saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Bir kamyonun dorsesine takılan elektrik kablosu, bağlı bulunduğu direği yerinden söktü. Sökülen direk Safter Yoldaş'ın kullandığı 49G hatlı Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan otobüsün camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü Yoldaş, kazada kıl payı ölümden döndü. Yoldaş, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada baktım sol taraftan direk geliyor. Hemen frene basıp eğildim. Fren yapınca direk içeri girdi. Direk içeri girmeye devam ediyordu. Ani fren yapınca direk de durdu. Kamyonun yükü yüksek gibi, muhtemelen yüke takıldı. Takılınca da direk fırladı otobüsün içinden girdi" dedi.

Elektrik kablosunun takıldığı kamyonun şoförü Serkan Dinler de "Gaziosmanpaşa istikametinden, İkitelli istikametine giderken tele takıldı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Tel aşağıda doğru düşüktü. Ben takıldığımı fark etmedim. Dışarıdan birisi bağırdı öyle durdum" diye konuştu.

Kazayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Fatih Özalp ise direğin tahta olmasına sitem ederek, "Burası cuma vakti kalabalık bir yer. Halk Ekmek noktası var. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu bir yerde böyle tahta bir direğin ne işi var. Tek tesellimiz kimseye bir zarar gelmemiş olması. " dedi.
DHA
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