Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden 'tedbirlere uyun' çağrısı

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görevli hemşireler, salgının başından bu yana özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Hemşirelerden Meriyan Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 aydır koronavirüs ile mücadele ettiklerini söyledi.

Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de endişe yarattığını belirten Akbaba, hemşireler olarak koronavirüsle mücadelede en ön safta yer aldıklarını ifade ederek, "Ekipmanla çalışma zorlukları çok fazla. Geldiğinde iyi olan hastaların bir anda yaşam tablolarının ağırlaşması bizi gerçekten endişelendiriyor. Hasta olma endişesi çok yaşıyoruz. Biz bu işin içindeyiz ve bunu yaşamamız çok olağan ama başka birine bulaştırmak bize ayrıca bir endişe ve korku yaşatıyor." dedi.

Evde herkesle mesafeli olmak zorunda kaldığını anlatan Akbaba, çocuğuyla mesafeli olmak zorunda kalmasının önemine değindi.

Akbaba, ailesiyle hiç görüşemediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Mümkün mertebe kendinizi izole ediyorsunuz. İşe gelirken bakıyorum insanlar gayet rahat maskesiz dolaşabilirken kızıyorsunuz ve uyarma ihtiyacı duyuyorsunuz ama alacağınız tepkiler çok çirkin olabiliyor. İnsanlara tüm dünyada yayılmış ve durum endişe verici, neden bu kadar hafife alınıyor diye kızıyorsunuz. Vatandaşlar dikkat ederek aslında bize yardımcı olabilirler. Bu süreci onların desteğiyle daha hızlı atlatmayı temenni ediyorum. Onlar burada sıkıntı yaşayan insanları görmüyor. Biz hepsine şahidiz. Genç olanlar da bir anda çok ciddi sıkıntı yaşayıp yoğun bakıma inebiliyor. Yaşlı olan hastalar da iyileşebiliyor. Bunun yaşı ve ayrımı yok. Herkes her zaman aniden genel durumu kötüleşip çok ciddi kayıplara da neden olabilir. Bence herkes çok dikkat etmeli."

- "Hasta sayımız çok arttı"

Hemşire Aysun Karataş, hemşirelik mesleğinin zor olduğunu söyledi.

Salgın döneminde çok daha zor şartlar altında çalışmak zorunda olduklarını belirten Karataş, "Hasta sayımız çok arttı. Ekipmanlar çok zorlayıcı. Normalde dışarıda oksijen takmak başka 25 derecelerde oksijen takmak daha başka. Çok zorlayıcı. İnsan 'Yeter bir oksijen almak istiyorum.' feryadında bulunmak istiyor." ifadesini kullandı.

Karataş, son bir haftada ekip arkadaşlarından 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu durum bizi oldukça endişelendirmeye başladı. Sağlık çalışanlarının pozitif olduğu ve olacağı aşikar ama bu duruma şu an yakından şahidiz. Açıkçası bu anlamda çok endişeliyiz. Keşke insanlar biraz daha dikkatli olsa. Maske kullanımı, hijyene ve sosyal mesafeye keşke daha çok özen gösterseler. İnsanlar özellikle doğum günü partilerine, akraba ve komşu ziyaretlerine keşke biraz ara verseler. Ben anne babamı göremiyorum onlara bir şey taşımamak için. Onların vebaline girmek istemiyorum. İnanın şu an endişem koronavirüse yakalanmaktan çok aileme bulaştırmak. Benim de oğlum, eşim, annem ve babam var. Kendinizi izole etmeye çalışıyorsunuz ama aynı evin içinde yapabildiğiniz kadar artık. Bu durum duygusal olarak da çok yıpratıcı."