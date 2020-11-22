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Kısıtlama öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu

İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararla uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Bursa'da su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyu yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.
 22 Kasım 2020 21:09
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Kısıtlama öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu

İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararla uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Bursa'da su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyu yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce devam etti. Bu akşam saat 20.00'den yarın 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını yanlarına alarak doldurdu. Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenler 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. O kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

Cumalıkızık köyünde yaşadığını ve buradaki suyun faydalı olduğunu söyleyen Ali Kızıl, "Cumalıkızık köyümüzün suyu çok meşhur olduğundan dolayı genelde hafta sonu izdiham şeklinde kuyruk oluşuyor. Bugün kısıtlamada olduğundan dolayı daha yoğun oluyor. Saat 8'den sonra sokağa çıkmak yasak olduğu için gündüz daha da yoğundu. Yavaş yavaş azalmaya başladı" diye konuştu.
DHA
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