Hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak - Haritalı
|23 Kasım 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki yasak arası sokağa akın
23 Kasım 2020 08:30
|Bakan Koca'dan Fatih Altaylı'ya teşekkür
23 Kasım 2020 08:11
|Teröristler sefalette elebaşları ziyafette
23 Kasım 2020 08:11
|200 bin vatandaşa psikososyal destek
23 Kasım 2020 07:55
|Koronavirüs korkusu her şeyi geride bıraktı
23 Kasım 2020 06:50
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
22 Kasım 2020 23:59
|12 yaşındaki Kağan, satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi
22 Kasım 2020 21:14
|Bu hastanedeki 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
22 Kasım 2020 20:31
|Gelen SMS ile şoke oldu: Ölüsünüz hattınız kapatılacak
22 Kasım 2020 17:28
|Gaziantep'te halka 'şifa paketi' dağıtılacak
22 Kasım 2020 17:18