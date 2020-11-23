Koronavirüs korkusu her şeyi geride bıraktı

CANAN ERASLAN

Dünya, tarih boyunca çok salgın gördü ama böylesi ilk defa yaşanıyor. Bir ülkedeki bir insandan çıkıp birkaç ayda bütün dünyaya sardı, ekonomileri sarstı, insanları eve kapattı, umutları azalttı, korkuları büyüttü. Zengin-fakir, yaşlı-genç, cahil-profesör ayrımı yapmadan yüz binlerce kişiyi canından etti. Ne zaman ve nasıl biteceğini bilmemek, aşı çalışmalarının işe yarayıp yaramayacağı tartışılırken, yeni dalgalarla başka şekillere bürünüp yeniden gelmeyeceğine dair hiçbir garanti yok. İşte tüm bu belirsizlikler ise koronavirüs korkusunun bütün korkuların üzerine çıktığını gösteriyor. Yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vaka sayıları üzerine Barem tarafından yapılan araştırmada, her 5 kişiden 3'ünün; en büyük korkusunun koronavirüs olduğunu ortaya koydu. Bir başka deyişle toplumun yüzde 61'i kendisi ve aile bireylerinin testinin pozitif çıkmasından endişe ediyor. İkinci sırada deprem yer alıyor. Depremden korkanların oranı yüzde 41 gibi yüksek bir oranda olmaya devam ediyor. İşsiz kalmak ise toplumun yüzde 36'sının en büyük korkuları arasında 3. sırada yer alıyor.

¥ Koronavirüsten sonraki en büyük endişe kaynakları deprem, işsizlik, geçinememek, kadına şiddet, savaş, iklim felaketleri ve terör olarak sıralanıyor.

EN KÖTÜSÜ DE ÜMİT KAYBOLUYOR

Araştırmada ümidin de azaldığı ortaya çıktı. "Koronadan ne zaman kurtuluruz" sorusu karşısında dile getirilen tahminlerin ortalaması 25 ay. Görüşülen kişilerin en az yarısı "1 yıl içinde kurtuluruz" derken, diğer yarısı "1 yılı geçer" görüşünde. 1 yıldan kısa sürede biteceğini düşünenler sadece yüzde 17'de. Tabii 3 yıl sürer diyen de var.

İSTANBUL'DA DEPREM KORONAYI GEÇİYOR

Deprem, Türkiye genelinde yüzde 42 oranla ilk 3 endişe arasında. İstanbulluların yüzde 54'ü korona kaygısı taşırken, deprem korkusu olanlar yüzde 56'ya ulaşıyor. Deprem korkusu, esnafta yüzde 49, ev kadınları ile orta-alt gelir grubunda yüzde 48'e ulaşıyor. Çünkü koronadan korunmak mümkün, depremde ise çaresiziz.

İŞSİZLİK ENDİŞESİ GENÇLERİ VURUYOR

Görüşülen kişilerin yüzde 36'sı işini kaybetmek ya da iş bulamamaktan korkuyor. 18-34 yaş arası gençlerin yüzde 47'sin en büyük korkusu ise işsizlik. İşsizler, öğrenciler ve düşük gelirlilerin bu korkuyu taşıma oranı yüzde 50'ye kadar yükseliyor. Kişilerin yüzde 34'ü, geçinememeyi ilk 3 endişesi arasında sıralıyor.