1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs korkusu her şeyi geride bıraktı

"Pozitif" kelimesi korkulu rüyamız oldu. Yapılan bir araştırma, her 5 kişiden 3'ünün koronaya yakalanmaktan çok korktuğunu ortaya koydu. İkinci korku sebebimiz deprem. İşsizlik korkusu ise 3. sırada yer alıyor.
 23 Kasım 2020 06:50
+Aa- Yazdır
Koronavirüs korkusu her şeyi geride bıraktı

CANAN ERASLAN

Dünya, tarih boyunca çok salgın gördü ama böylesi ilk defa yaşanıyor. Bir ülkedeki bir insandan çıkıp birkaç ayda bütün dünyaya sardı, ekonomileri sarstı, insanları eve kapattı, umutları azalttı, korkuları büyüttü. Zengin-fakir, yaşlı-genç, cahil-profesör ayrımı yapmadan yüz binlerce kişiyi canından etti. Ne zaman ve nasıl biteceğini bilmemek, aşı çalışmalarının işe yarayıp yaramayacağı tartışılırken, yeni dalgalarla başka şekillere bürünüp yeniden gelmeyeceğine dair hiçbir garanti yok. İşte tüm bu belirsizlikler ise koronavirüs korkusunun bütün korkuların üzerine çıktığını gösteriyor. Yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vaka sayıları üzerine Barem tarafından yapılan araştırmada, her 5 kişiden 3'ünün; en büyük korkusunun koronavirüs olduğunu ortaya koydu. Bir başka deyişle toplumun yüzde 61'i kendisi ve aile bireylerinin testinin pozitif çıkmasından endişe ediyor. İkinci sırada deprem yer alıyor. Depremden korkanların oranı yüzde 41 gibi yüksek bir oranda olmaya devam ediyor. İşsiz kalmak ise toplumun yüzde 36'sının en büyük korkuları arasında 3. sırada yer alıyor.

¥ Koronavirüsten sonraki en büyük endişe kaynakları deprem, işsizlik, geçinememek, kadına şiddet, savaş, iklim felaketleri ve terör olarak sıralanıyor.

EN KÖTÜSÜ DE ÜMİT KAYBOLUYOR

Araştırmada ümidin de azaldığı ortaya çıktı. "Koronadan ne zaman kurtuluruz" sorusu karşısında dile getirilen tahminlerin ortalaması 25 ay. Görüşülen kişilerin en az yarısı "1 yıl içinde kurtuluruz" derken, diğer yarısı "1 yılı geçer" görüşünde. 1 yıldan kısa sürede biteceğini düşünenler sadece yüzde 17'de. Tabii 3 yıl sürer diyen de var.

İSTANBUL'DA DEPREM KORONAYI GEÇİYOR

Deprem, Türkiye genelinde yüzde 42 oranla ilk 3 endişe arasında. İstanbulluların yüzde 54'ü korona kaygısı taşırken, deprem korkusu olanlar yüzde 56'ya ulaşıyor. Deprem korkusu, esnafta yüzde 49, ev kadınları ile orta-alt gelir grubunda yüzde 48'e ulaşıyor. Çünkü koronadan korunmak mümkün, depremde ise çaresiziz.

İŞSİZLİK ENDİŞESİ GENÇLERİ VURUYOR

Görüşülen kişilerin yüzde 36'sı işini kaybetmek ya da iş bulamamaktan korkuyor. 18-34 yaş arası gençlerin yüzde 47'sin en büyük korkusu ise işsizlik. İşsizler, öğrenciler ve düşük gelirlilerin bu korkuyu taşıma oranı yüzde 50'ye kadar yükseliyor. Kişilerin yüzde 34'ü, geçinememeyi ilk 3 endişesi arasında sıralıyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki yasak arası sokağa akın
23 Kasım 2020 08:30		 Bakan Koca'dan Fatih Altaylı'ya teşekkür
23 Kasım 2020 08:11
Teröristler sefalette elebaşları ziyafette
23 Kasım 2020 08:11		 200 bin vatandaşa psikososyal destek
23 Kasım 2020 07:55
Hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak - Haritalı
23 Kasım 2020 06:30		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
22 Kasım 2020 23:59
12 yaşındaki Kağan, satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi
22 Kasım 2020 21:14		 Bu hastanedeki 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
22 Kasım 2020 20:31
Gelen SMS ile şoke oldu: Ölüsünüz hattınız kapatılacak
22 Kasım 2020 17:28		 Gaziantep'te halka 'şifa paketi' dağıtılacak
22 Kasım 2020 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - Gram altın 469 lira seviyelerinde10:43 - Bakanı Soylu: Kıyameti koparıyoruz, neden rakamları yanlış verelim10:31 - Barış Pınarı Bölgesinde 6 terörist öldürüldü10:29 - Atanamayan öğretmen, fatura ödememenin formülünü buldu10:25 - Sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yapan 5 kişiye ceza10:23 - Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
10:20 - Hem maaşlara zam hem de evden çalışma10:17 - FETÖ lideri Gülen, Alparslan Türkeş'in cenaze namazını kıldırmak istemiş10:15 - Babasının eski sevgilisini dövüp kanlar içinde yola attı10:08 - Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti10:04 - 5510'a tabi memur istifa edip özel sektöre geçerse, çalıştığı memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir mi?10:03 - Borsa haftaya rekorla başladı
10:02 - Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu10:01 - Zimmet suçundan Belediye Başkanı dahil şüpheliler adliyeye sevk edildi09:46 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 986 bini geçti09:40 - Helal Akreditasyon Kurumu merak edilen sorulara yanıt verdi09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:14 - Sokağa çıkma yasağını kaç kişi ihlal etti?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Hem maaşlara zam hem de evden çalışma
Efsane cuma fırsatları başladı
Gümüş de 'altın çağını' yaşıyor
Saplantılı adamdan evli kadına tecavüz!
Teröristler sefalette elebaşları ziyafette
Yüce Divan'da hesap vakti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Damga Vergisi 1
Aşı gönüllüsü aranıyor 4
Epidemik Histeri 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 7
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 1
diyet muhabbetleri 4
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 1
faiz 1
elmalı kurabiye 2
defter tasdik ücreti 1
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam