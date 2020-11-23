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Türk dünyası ile kesintisiz bağlantı

Azerbaycan ile Nahçıvan arasında inşa edilecek kara ve demir yolu ile yapay coğrafi engel ortadan kalkarken, Türkiye bu koridorla kesintisiz, kardeş Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerine ulaşacak
 23 Kasım 2020 07:10
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Türk dünyası ile kesintisiz bağlantı

Dağlık Karabağ harekatını sona erdiren ateşkes anlaşmasının en önemli kazanımlarından biri de Nahçıvan-Azerbaycan arasında koridorun inşa edilecek olması. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Azerbaycan'ın güney batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni kara yolları ile demir yolu inşa edilmesi planlanıyor. Böylece Nahçıvan ana karası Azerbaycan ile bağlantı kurarken, Türkiye de 11 kilometrelik Nahçıvan sınırı ile hem Azerbaycan hem de Türk dünyası ile kesintisiz kara sınırı olmuş olacak.

DEMİR YOLU PROJESİ PLANLANIYOR

Nahçıvan'a demir yolu hattı açma projesi, uzun süredir Türkiye'nin gündemindeydi. Kars-Iğdır-Nahçivan hattı için ön etüt çalışmalarına 2018 yılında başlanmıştı. Bu hattın Türkiye, Nahçıvan, Suşa ve Ağdam'dan geçerek Bakü'ye kadar uzanması planlanıyor. Karabağ'daki anlaşmanın ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz" demişti.

Ermenistan'ın İran sınırına yakın topraklarında açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra ilk kez karadan birbirine bağlanacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya arasında jeopolitik ve jeo-ekonomik anlamda yeni bir dönem başlayacak. Türk dünyasının içinde yapay bir coğrafi engeli ortadan kalkarken, bölgenin uzun vadede Türkiye ve Orta Asya arasında önemli ticaret ağı olması da bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK

Taşımacılık da açılacak koridor ile birlikte bölgeye komşu tüm ülkeler için yeni bir ticaret potansiyeli meydana getirecektir. Nahçıvan'daki muhtemel hattın yeri, mesafesi ve kullanım şekli, ikili ve çoklu ticareti, kargo taşımacılığı ile turizme kadar bölgeye ekonomik olarak yeni bir soluk getirecek. Böylece Türkiye'nin Orta Asya ile ihracat potansiyeli artacak, Türkiye'nin bölgede eli güçlenecek.

İRAN'IN ETKİSİ AZALACAK

Daha önce Azerbaycan'dan Nahcivan'a kara yoluyla ulaşmak için Gürcistan veya İran üzerinden geçmek gerekiyordu. Azerbaycan ve Nahcivan arasında inşa edilecek koridor ile Azerbaycan'dan Nahcivan'a karşılıklı gelişler, İran'ın bölgedeki etkisini de azaltacak.

İPEK YOLU'NDA ROL OYNAYACAK

Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan ve oradan Hazar'a kadar uzanan bir kuşağın, sadece Güney Kafkasya için değil Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun orta kuşak çizgisi içinde bir fırsat olabileceği değerlendiriliyor.
Türkiye
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