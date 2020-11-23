Üretime 2. dalga çemberi

Türk otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarından Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyeleri ile gerçekleştirdiği ve Covid-19'un etkilerini anlamaya yönelik anketin sonuçlarını paylaştı. Konuyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında anket çalışmasına 170 firmanın katıldığını ifade eden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca; "Otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım itibari ile her 100 çalışandan 5'i Covid-19 nedeniyle işe gelemedi. Ankete göre önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısı yüzde 9,7'ye yükselebilir. Bu durumun maddi ve manevi maliyeti yüksek, her pozitif haber bizleri çok üzüyor. Diğer tarafta, yani maddi olarak da ciddi bir yük var. Örneğin, servis araçlarımız en fazla yüzde 50 doluluk ile çalışıyor. Uzman çalışan arkadaşlarımız hasta olduğunda onların yerine daha genç, tecrübesiz arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu da verimliliği düşürüyor" dedi.

Ankete göre firmaların yüzde 47'si Covid-19 nedeniyle ilave istihdam yaptı. Aynı vardiyada çalışan kişini sayısını azaltmak için vardiya sayısı 3'e çıkartıldı.

Öte yandan çalışan bulmak oldukça zor. Tüm bunlar ilave maliyet. Önümüzdeki 3 ay içerisinde üretimin aynı seviyede kalacağını ifade eden katılımcıların oranı yüzde 45. Katılımcıların yüzde 32'si ise üretimin önümüzdeki üç ayda artmasını bekliyor. Yüzde 23 oranında da işlerin biraz daha azalacağı kanaatinde olanlar var" dedi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise Otomotiv sektörünün 2020'de pandemi nedeniyle küresel olarak ağır darbe aldığını dile getirerek; "İkinci dalga ile bu olumsuz etki devam ediyor. Mart, nisan ve mayıs ayları Çin hariç tüm dünya da çok kötü geçti. Haziran ve temmuz aylarında toparlanmaya başlayan sektör, kasım ayında tekrar 2. dalganın etkisi ile karamsar havaya girmeye başladı. 2020 yılında 5 milyon adedi Avrupa'da olmak üzere, araç üretimi küresel olarak 16 milyon adet azalacak. 2021 yılında bir toparlanma olacağı, küresel üretim artışının %13 ve Avrupa'daki artışın ise %16 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Ocak-Ekim döneminde tedarik sanayisinde yaşanan ihracat kaybı 1,4 milyar dolar seviyesinde, bu ihracatta yüzde 15,3'lük daralma demek. Yıl sonunda ulaşılacak hacim 9 milyar dolar ve toplam ihracat kaybımızın 1,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Buna göre, tedarik sanayisinin ciro kaybı 2020 yılında toplam 3,4 milyar dolar civarında yani 25 milyar TL civarında olacak" şeklinde konuştu.

ALİ ÇELİK