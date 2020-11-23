Hem maaşlara zam hem de evden çalışma
|23 Kasım 2020 10:20
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Pandeminin oluşturduğu olumsuz etkilere rağmen şirketler, 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Türkiye'nin önde gelen 46 şirketinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; şirketlerin yüzde 92'si, çalışanların ücretlerine zam yapmayı planlıyor. Girişimciliği destekleyen 'Endeavor Türkiye' vakfı ile danışmanlık hizmetleri veren 'Talentmelon'un ortak yürüttüğü anketten şu sonuçlar çıktı:
¥ Şirketlerin yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış yapmayı hedeflerken, 2021 için planlandıkları ortalama maaş artışını yüzde 17...
¥ Yüzde 43'ü, pandemi sonrası dönemde de çalışanlarının en az yüzde 60'ına uzaktan çalışma seçeneği sunmayı planlıyor.
¥ Şirketlerin sadece yüzde 13'ü, kısıtlama öncesinde, işten çıkartma seçeneğini kritik olmayan pozisyonlarda kullandı.
¥ İşletmelerin yüzde 85'i, evden çalışmayla birlikte üretkenliğin de salgın öncesine göre daha yüksek olduğunu ifade etti.
¥ Cinsiyet yönünden ele alındığında, erkekler kadınlardan yüzde 8 oranında daha yüksek ücret alıyor.
¥ Şirketler işten çıkartma ya da maaş düşürme opsiyonunu son çare olarak düşünüyor. Ankete katılan 46 şirketten sadece 6'sı, maaşlara kesinti uyguladı.
¥ Bu yıl da yazılım geliştirme, en fazla talebin olduğu ve en çok maaş alan meslek grubu... 5 bin liradan başlayan maaşları, 21 bin liraya kadar çıkabiliyor.
OSMAN ÇOBANOĞLU
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