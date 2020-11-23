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200 bin vatandaşa psikososyal destek

Devlet, marttan bu yana yalnızca "ücretsiz test ve tedavi" uygulamakla kalmadı, aynı zamanda toplamda yaklaşık 200 bin vatandaşına verdiği psikososyal destekle de salgının getirdiği stresle baş etmenin yollarını öğretti.
 23 Kasım 2020 07:55
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200 bin vatandaşa psikososyal destek

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde uyguladığı tedavi yöntemleriyle dünyada sayısız başarılara imza atan Türkiye, pandemiye çok boyutlu yaklaşımıyla da örnek oldu. Salgında ücretsiz test ve tedavi imkanı sunan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara psikolojik destek vermeyi de ihmal etmedi.

STRES EN AZA İNDİRİLDİ

Bakanlık tarafından Covid-19 ile mücadelede kaygı ve stresin en aza indirilmesi amacıyla 81 ilde "Psikososyal Destek Danışma Hattı" devreye alındı. Vatandaşların ve sağlık çalışanlarının salgından dolayı değişen günlük alışkanlıkları ile duydukları yoğun kaygı, korku ve çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi sağlandı. Kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen destek de bu süreçte hatlar üzerinden sürdürüldü.

177 BİN 998 BAŞVURU

Danışma hatlarından psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet ve çocuk gelişim uzmanları hizmet verirken, bu hatlara ait telefon numaralarına, Sağlık Bakanlığının sitesinden erişim sağlandı. Danışma hatlarına bugüne kadar 139 bin 732 vatandaş ve 38 bin 266 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 177 bin 998 başvuru yapıldı.

"DEZAVANTAJLI" UNUTULMADI

Ayrıca, danışma hatlarına ulaşamayan; ama ihtiyaç duyabileceği düşünülen dezavantajlı bireylere yönelik bir tarama gerçekleştirildi. 13 bin 775 gebeye, 1.987 yaşlı bireye, 2 bin 70 yaşlı bireyin bakım verenine, 985 engelli bireye, 1.183 engelli bireyin bakım verenine ve 1.690 diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere toplam 21 bin 690 kişiye psikososyal destek verildi. Başvuruların nedenlerinin başında ise, Covid-19 ile mücadelede "stres yönetimi ve kaygı bozuklukları" olduğu tespit edildi.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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