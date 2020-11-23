Türkiye Libya'da 3 bin 500 askeri eğitti





Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya ordusunun uluslararası standartlarda teşkili kapsamında yürüttüğü eğitim faaliyeti kapsamında ilk mezunlar verildi. İki ülke arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında TSK'nın verdiği eğitimi tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için önceki gün başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet sevinci yaşayan Libyalı askerler göreve başladı.

ORDU BÜYÜYOR

Bugüne kadar Libya'da yaklaşık 2 bin 500 personelin eğitimi tamamlandı. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan Libya personeli sayısı 1000'i geçti. İlk mezuniyet töreniyle Libya ordusuna 3 bin 500 profesyonel kadro katıldı. TSK'nın eğittiği Libya ordu personeli; mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerinden geçirildi.

EĞİTİME DEVAM

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Tacura Müşterek Kara Eğitim Merkezi'nde 120 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin 9 hafta süren temel muharebe eğitiminin tamamlandığını, 163'ünün de 5 farklı alandaki eğitimlere devam ettiğini bildirdi. Aktop, Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine Libya'da askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verilmeye devam edildiğini vurguladı.



Kıymet Sezer