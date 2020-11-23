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Gümüş de 'altın çağını' yaşıyor

Pandemide "güvenli liman" talebi tavan yapınca, altınla birlikte diğer kıymetli madenlerin de fiyatı yükseldi.
 23 Kasım 2020 07:43
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Gümüş de 'altın çağını' yaşıyor

Martta 11-12 dolar seviyesinde olan gümüşün ons fiyatı, altının 2.000 doları gördüğü ağustos ayında zirve yaptı ve 29 dolara ulaştı. Bugün onsu 24 dolar civarında seyreden gümüşün iç piyasada gram fiyatı da, pandemi döneminde 2,5 liradan 6 liraya yükseldi.

Güneş panellerinden mücevhere, elektrikli otomobilden ısı iletme sistemlerine kadar, teknoloji ve sanayide çok geniş kullanma alanı olan gümüşün geleceği parlak. Temiz enerjiye yatırımları artıracağını açıklayan Avrupalı ülke yöneticileri ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın açıklamaları, gümüşün 'altın çağının' devam edeceğini gösteriyor. Dünyada talebin artması ve geleceğinin açık görülmesi, büyük ve küçük yatırımcının dikkatini çekti. Buradan hareketle gümüş için ilk yatırım fonunu da İş Porftföy kurdu. Genel Müdür Tevfik Eraslan; bugün Borsa İstanbul'da gong töreni ile başlayacak olan fon işlemlerinin, hacmi 1 milyon TL ve üzerinde olan nitelikli yatırımcıya açık olacağını söyledi. Eraslan "Bireysel yatırımcıya açılması için de çalışmaları sürdürüyoruz.

Buradaki güçlük, fiziki saklama... Bu yıl altında güçlü yükselme görüldü. Gümüş de aynı hızla artacaktır. Gümüşün altına göre avantajı, yatırım ve mücevheratın yanı sıra, sanayi ve teknolojide de çok yoğun kullanım alanının bulunması" dedi.

Canan Eraslan

Türkiye
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