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Nükleer santral 2023'e yetişir

Akkuyu'da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, "2023'e kadar ilk ünitenin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi
 23 Kasım 2020 07:48
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Nükleer santral 2023'e yetişir

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaların takvime uygun ilerlediğini belirtti.

Milliyet Ekonomi'nin haberine göre: Butskikh, "Hükümetler arası anlaşmaya istinaden bir ünitenin teslimi, yani devreye girmesi, bütün izin ve lisansların alınmasından sonraki 7 yılı kapsıyor. Bu süre aslında 2025'te sona erecek ancak 2023'ün Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyor ve bu tarihe kadar ilk ünitenin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santralindeki çalışmalar hakkında AA'ya bilgi veren Butskikh, şunları söyledi:

"Birinci ve ikinci ünitelerin alanlarında, genel santral tesislerinde, doğu ve batı inşaat alanlarında, yani neredeyse bütün alanlarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Üçüncü güç ünitesinde de hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bizim için önemli gelişmelerden biri, yaklaşık bir ay önce ilk ünite için üretilen 4 buhar jeneratörünün sahaya gelmiş olması, ayrıca geçtiğimiz günlerde yine ilk ünitenin reaktörünün basınç kabı da sahaya ulaştı. Önümüzdeki süreçte çok önemli bir olay daha gerçekleşecek, ikinci üniteye ait kor tutucu ekipmanının montajı yapılacak."

Butskikh, 7 bin kişinin çalıştığı dev projenin, sahaya ulaşan yeni ekipmanlar, atılan temeller ve yapımı süren tesislerle her geçen gün hedefe biraz daha yaklaştığına dikkati çekerek, "Akkuyu NGS'de bu yıl yaptığımız çalışmalar, öngördüğümüz takvime göre devam ediyor" diye konuştu.

Sırada neler var?

Santralde, 2021'de yapılacak önemli çalışmalara da değinen Butskikh, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl, en önemli olaylardan birisi, birinci ünitede reaktör kabının tasarlanan konumuna yerleştirilmesi ve montajı süreci. Bu süreç, bizim için çok önemli ayrıca nükleer reaktör kabından ısı tahliyesini sağlayan sistemlerin kaynak süreçleri de çok önemli. Gelecek yıl içerisinde, ikinci ünitenin reaktör kabının sahaya getirilmesini planlıyoruz. Üçüncü ünitede de inşaat çalışmaları devam edecek ayrıca dördüncü ünite için de temel çukuru kazıları başlayacak."
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