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İstismarla suçlanan babaya beraat kararı isyan ettirdi

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü (41) silahla öldüren Şükrü Şengül'ün (39) kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, sanığa Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce indirimsiz olarak üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesine taşınan dosyada Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin 30 yıl hapis cezası kararını bozarak, sanık hakkında beraat kararı verdi. Kararın gerekçesi geçen hafta açıklandı. Küçük kızın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Nilda Baltalı, beraat kararı ve gerekçesi karşısında şoke olduklarını belirtti
 23 Kasım 2020 07:51
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İstismarla suçlanan babaya beraat kararı isyan ettirdi


Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: İstinaf mahkemesinin çocuğun ilk derece mahkemesinde dinlenilmemesini eksiklik olarak değerlendirmesi nedeniyle mahkemeye getirilen çocuğa da ikinci travma yaşatıldığını belirten Nilda Baltalı, Milliyet'e şunları söyledi:

"Mahkemenin karar vereceği gün 'Detaylara girmeyelim, usulen yanlış yapılıyor' dedik. Onca avukat ve kamu görevlisinin yanında 'Baban sana ne yaptı?' denildi. Çocuk yaşadığı istismarı anlattı. ÇİM'de (Çocuk İzlem Merkezi) pedagog eşliğinde alınan ifadesinde ne dediyse onu söyledi. Bu çocuğu tedavi eden doktorlar da bunu dile getiriyor. Yani 'Yaşadığı bu olaydan psikolojik olarak çok yıpranmış' diyorlar. Bir hakim istismar mağduru çocuğa direkt soru soramaz. Salonun boşatılması gerekir."

'Travma yaşattılar'

İstinaf mahkemesince, jinekolojik bulgunun istismara yönelik olmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verildiğini söyleyen Avukat Baltalı, "Bu kararla travmayı, annesini kaybeden bu çocuğa bir kez daha yaşattılar. Döndü kocasının şiddetini kanıtlayabilirdi, zaten boşanma davası açmıştı. Çocuğunu doktora götürmek için randevular almıştı. Döndü olayı öğrenir öğrenmez hastanede çocuk doktoru ve psikiyatriden randevu alıyor. Yalan söyleyen bir anne bunu neden yapar" diye konuştu.
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