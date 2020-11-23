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Deprem Bilim Kurulu oluşturulması gündemde

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda koronavirüs salgını sonrasında alanında otorite isimlerden oluşturulan bilim kurulu gibi "Deprem Bilim Kurulu" oluşturulması gündeme geldi.
 23 Kasım 2020 07:54
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Deprem Bilim Kurulu oluşturulması gündemde


Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Deprem Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Türkiye'de uzun vadeli çalışacak bir Deprem Bilim Kurulu kurulmasını önerdi.

Çetin, "Depremden önce bilim adamları çıkıyor, birbirleriyle çelişkili ifadeler, bilgiler veriyorlar. Kimine göre yarın olacak deprem, kimine göre bir ay sonra olacak, kimine göre kırk yıl sonra olacak. Şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptıdan ziyade Deprem Bilim Kurulu oluşturularak, bu birimin ışığında konunun her yönüyle ele alınıp, yeni kanunlarla desteklenerek ülkemizde can ve mal kaybının, acıların en aza indirgenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Çetin'in önerisine bazı komisyon üyeleri de destek verdi. Toplantıda deprem bölgelerinde ABD, İngiltere ve Japonya'da olduğu gibi "mükemmellik merkezlerinin" kurulması gerektiği de dile getirildi.
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