Online alışveriş sitelerinde 'sahte ürün' çoğaldı

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göte: İnternette bir alışveriş sitesinden aldığı ünlü bir firmaya ait deterjanın kokusuz olmasından şüphelenen S.K. ürünü analiz ettirdi. İncelemede deterjanın sahte olduğu ortaya çıkarken, uzmanlar "Kanun alışveriş sitelerine de sorumluluk yüklüyor" dedi.

O siteye dava açacaklar

İstanbul'da elektrik mühendisi S.K. ünlü bir markaya ait çamaşır deterjanını Türkiye'deki en büyük online ticari internet sitesi üzerinden aldı. Ürünü kullanan K.'nın eşi, deterjandan koku gelmediğini fark etti. Sonra polisin sahte deterjan üretilen bir yeri bastığına yönelik haberi izleyen çiftin şüphesi daha da arttı. Bunun üzerine K. markanın yetkilileriyle görüştü. Marka yöneticileri, K.'dan söz konusu deterjanı incelemek için istedi. Markanın, Konya'daki fabrikasının laboratuvarında yapılan incelemede deterjanın sahte olduğu anlaşıldı. Marka yöneticileri, ürünlerinin online satışını yapan siteye dava açmaya hazırlanırken, bu mağduriyetlerin ilk olmadığı ortaya çıktı.

Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce tüketicinin şikayet sitelerinde internetten aldıkları deterjanlarla ilgili mağduriyetlerini paylaştığı görülüyor. Şikayetvar.com sitesinde mağduriyetini yazan Fulya K., "Renkli ve beyazlar için ayrı ayrı deterjan aldım. Beyazlar için olan paketi açtığımda içinde fare pisliğine benzeyen maddeler vardı. Firmayı arayıp şikayette bulundum. Ürünün sahte olabileceğini ve maksimum 10 iş günü içinde aldıracaklarını söylediler" dedi. Yıldız T., "20 kg'lık deterjan aldım. Ne kokuyor ne temizliyor. Bırakın temizlemeyi, çamaşırlar değişik kokmaya başladı. 85 lira çöpe gitti. Alelade bir siteden sipariş vermedim. Piyasadaki sahte ürünlere karşı önlem alınması lazım. Yoksa marka adları çok büyük zarar görecek" diye yazdı. Sevda isimli kadın da, "Sürekli kullandığım deterjan ama fiyatı uygun bulduğumdan internetten istedim. Gelen ürün kullandığım deterjandan çok farklı. Kokusu değişik, leke çıkartmıyor. Alttaki kodu girince sahte çıktı" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

'Cilt hastalığına neden oluyorlar'

Sahte deterjanların ne olduğu belli olmayan kimyasallar nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Milliyet'e şu değerlendirmede bulundu: "Merdiven altı kozmetik ürünler gibi halkımızın deri sağlığını tehdit eden bir diğer problem de internetten satılan sahte deterjanlar. Bu deterjanlarda yoğun kimyasal maddeler var. Bu maddeler deriye temas ettiğinde, önce kaşıntı ve kızarıklık ile başlayan sonra giderek su toplaması ve kabuklanmalar ile daha da ciddileşen ve tüm vücuda yayılabilen alerjik egzemalara dönüşebilir. İçlerinde hangi kimyasal kullanıldığını bilemediğimiz bu tür temizleyici ürünlerden uzak durmalıyız. Ucuz fiyatlarına aldanarak deri sağlığımızı mahvetmemeliyiz."

'İnternetteki alışveriş siteleri de sorumlu'

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: "Tüketicinin sahte ile orijinali ayırt etmesi imkansız. Aslolan o sahte ürünün satılması için yer sağlayan mecra. Yani internetteki alışveriş siteleri. Tüketici Kanunu, ürün satışı için yer sağlayan mecraya sorumluluk yüklüyor. O nedenle tüketiciler şüpheli bir durumda hem internet yer sağlayıcıya, hem de ürün gönderen firmaya karşı bedel iadesi talebiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirler. Sahte deterjandaki kimyasallar doğaya da zarar veriyor. Bu kapsamda tüketici istemeden de olsa doğanın kirlenmesine neden oluyor. Bu nedenle ilk görev, internet ortamında yer sağlayanlardadır. İnsanlara 'Güvenilir sitelerden ürün alın diyoruz' ama bu güvenilir sitelerde maalesef sahte ürünler çıkabiliyor."