Bakan Koca'dan Fatih Altaylı'ya teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Teke Tek Bilim' programında konuklarıyla birlikte maske takarak yayın yapan Fatih Altaylı'ya teşekkür etti.
|23 Kasım 2020 08:11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Teke Tek Bilim' programında konuklarıyla birlikte yayını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek tamamlayan Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum."
Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/U1yKRWvDQqDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020
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