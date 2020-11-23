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İki yasak arası sokağa akın

Koronavirüsün yayılmasına karşı hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez, vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara akın etti. Saat 10.00-20.00 arasında yine kalabalık görüntüler vardı.
 23 Kasım 2020 08:30
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İki yasak arası sokağa akın

TÜRKİYE önceki akşam sokağa çıkma yasağının başladığı saat 20.00'den sonra sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri yurt çapında denetlemeler yaptı. Yasağa uymayanlara ceza kesildi. İstanbul'un kalbi sayılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yasaktan muaf tutulan turistler ve yasaktan muaf olanlar dışında kimse yoktu. Ancak dün sabah yasağın sona erdiği saat 10.00'da sokaklar yine doldu. İstiklal Caddesi gün boyu yine tıklım tıklım görüntülere sahne oldu. Polisler maske takmayanlar ve sigara içenleri uyarıp ceza yazdı. Meydanlar ve sokaklar akşam saat 20.00'de yeniden sessizliğe büründü.

İSTANBUL'DA 747 KİŞİYE CEZA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye toplam 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldığını belirtti.

DENETİME RAĞMEN YASAĞA UYMADILAR

POLİS ve jandarma ekipleri tüm kentlerde maske ve sigara denetimi yaptı. Yasaklara uymayanlara 900'er TL ceza kesildi. Taksim Meydanı'nda sigara içen 3 kişi ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Yasak olduğunu bilse de tiryaki olduğu için içmeden duramadığını söyleyen Çetin Çeliker, "Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem" dedi.

'KAPA ÇENENİ' GÖZALTISI

Taksim Meydanı'nda sigara içen iki turist kadın polislerle tartıştı. Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Polis gazetecilerin görüntü alabileceğini söyleyince, kadınlardan biri cep telefonuyla polisleri çekmeye başladı. Polisler müdahale etmek isteyince " kapa çeneni" diye bağıran iki kadın gözaltına alındı.
DHA
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