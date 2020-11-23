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Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aşının vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu.
 23 Kasım 2020 08:51
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Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak

Osman Müftüoğlu Hürriyet gazetesinde köşesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeden aldığı cevapları taşıdı. İşte o bilgiler ve detayları...

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile uzunca bir konuşma yaptım, kafamdaki pek çok soruya da cevap alma imkanı buldum. O konuşmada "aşıdan ilaç tedavisine, yasaklardan korunma tedbirlerine, hastane ve yoğun bakım yoğunluklarından salgının geleceği"ne kadar pek çok konuda önemli bilgiler edindim. İşte o bilgiler ve detayları...

Fahrettin Koca, konuşmamızda özellikle aşı konusunda etraflı bilgiler verdi. Dr. Koca'dan öğrendiğim önemli, net ve açık bilgilerden biri de şu oldu: Çinli aşı üreticisi 'Sinovac' ile görüşmeler tamamlanmış. Gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar da atılmış. İlk uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış.

50 milyon doza kadar çıkabilecek

Aşılamada önceliği salgınla savaşta ön saflarda adeta göğüs göğüse bir mücadele veren değerli ve kahraman sağlıkçılarımız alıyor. O maksimum riskli sağlık grubu aşılandıktan sonra da sıra "kronik hastalardan ve diğer risk gruplarından oluşan kişilere" gelecek. Dr. Fahrettin Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi.

Aşı ücretsiz olacak

DR. Koca'dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek. Bana göre anlamı şu: Sinovac'ın aşısını değil de ruhsatlı ve satışı serbest başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek.

İmkanı olmayanlar için ne yapılacak

Sağlık Bakanı "Özellikle risk grubunda olup da aşıya ulaşma imkanı olmayanların merak etmemelerini, devletin onlara aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağının" altını ısrarla çizdi. Önemli bir nokta da şu: Dr. Koca aşı konusunda deneyimli bilim insanlarından halkı bilgilendirme konusunda destek bekliyor.

Yerli ve milli aşı

Evet var! Dr. Koca, "İlk veriler memnuniyet verici" diyor ve ekliyor: "Biz de bu işi başaracağız, kendi aşımızı kendimiz üretebileceğiz. Ve muhtemelen 2021 sonrasında neticeyi almış olacağız." Bakandan bir iyi haber daha var: "Sadece COVID-19 için değil, diğer bulaşıcı hastalıklarda kullanılan aşılar için de yoğun bir YERLİ ve MİLLİ AŞI üretimi çabası içerisindeyiz."

İthal fiyatı 150 dolar civarında

Bilindiği gibi aşıda ulaşılan başarıya etkin bir ilaç bulmada maalesef henüz ulaşılamadı. Halen kullandığımız ilaçlar başka virüsler veya hastalıklar için geliştirilen ama yeni koronavirüs için de etkili olduğu kabul edilen "destekleyici" ilaçlar. Dr. Koca bunların en önemlilerden birinin "FAVİPİRAVİR" isimli antiviral ilaç olduğu düşüncesinde. Zaten bu nedenle de ithal fiyatı 150 dolar civarında olan bu ilacın ülkemizde de üretimi için 4 ayrı firmaya ruhsat verilmiş. Bu sayede de maliyet neredeyse onda bire kadar düşürülmüş.

''Halkımız kesinlikle ücretsiz verdiğimiz destek tedavilerine güvenmeli''

Dr. Koca, "Son günlerde özellikle sosyal medyada dolaşıma giren ilaç karşıtı ya da ilaca güvensizlik yaratıcı düşüncelere halkımızın inanmaması lazım!" diyor ve ekliyor: "Biz destek ilaçları ile tedavi konusunda son derece başarılı sonuçlar alan ender ülkelerden biriyiz. Halkımız kesinlikle ücretsiz verdiğimiz destek tedavilerine güvenmeli."

Çok ağır yeni yasaklar gelecek mi?

Sohbetimizde "çok ağır yeni yasaklamaların gelmeyeceğini" de düşündüğünü ifade etti. O da pandeminin "hastanelerde değil, sahada ve vatandaşın katılımıyla çözülebileceği" fikrinde. "Özellikle maske takma, sosyal mesafeye uyma, mümkün olduğunca evde kalma, kalabalıklara zorunlu olmadıkça karışmama gibi önlemleri samimi bir şekilde uygularsak, uzun süreli sokağa çıkma yasaklarına gerek kalmayacaktır" diyor.
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